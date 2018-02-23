Межбанк: гривна коррекционно укрепилась на торгах в пятницу

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,07 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар потерял в цене, составив 26,99/27,01 UAH/USD.

Спустя 20 минут, по состоянию на 10.30, безналичный «американец» не покинул отметку 26,99/27,01 UAH/USD.

По словам источника, цена безналичного «американца» по состоянию на 10.58 Киева не покидала уровень 26,99/27,01 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.

К 11.17 Киева котировки доллара на межбанке, пребывая в относительном балансе, немного понизились к отметке

26,970/26,995 UAH/USD, отметил собеседник.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,9700 / 27,0000

евро – 33,2135 / 33,2505

российский рубль – 0,4778 / 0,4787

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2310 / 1,2312

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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