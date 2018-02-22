Межбанк: доллар к 27,07 подняли покупки импортеров и подготовка к возмещению НДС

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 8,49 коп., на торгах четверга понизился на 8,38 коп., оказавшись на уровне 27,0718 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,03/27,06,, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался на уровне 27,06/27,08 UAH/USD.
По словам источника, к 10.42 ситуативное преобладание спроса на СКВ на межбанке подняло цену последней до 27,09/27,11 UAH/USD, которая, как оказалось позже, была максимальной 22 февраля. После этого на рынке появились продавцы доллара, которых оказалось достаточно, чтобы развернуть тренд в противоположную сторону – доллар начал терять в цене, отметил собеседник. Вначале к 27,08/27,10, а к 12.24 уже до 27,04/27,07 UAH/USD.
На обеденный перерыв около 12.57 межбанк ушел на фоне действующих в это время цен: 27,04/27,06 UAH/USD.
После обеда, с 14.10 Киева на фоне опустевшего рынка, котировки «американца» ограничились расширением спреда до 27,04/27,07 UAH/USD, не покидая этот уровень до завершения торгов.
На цифре 27,04/27,07 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 22 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0718 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,0400 / 27,0700
евро – 33,3349/ 33,3369
российский рубль – 0,4770 / 0,4779
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2348 / 1,2349
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мостуВчера, 13:45 - 5052 43
В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторожденииВчера, 09:00 - 1295 31
В Польше отмечают: "Северный поток" нарушает энергобезопасность ЕС, его нужно блокироватьВчера, 11:15 - 762 24
США инвестировали в Украину более $2 миллиардов - ГосдепВчера, 10:45 - 726 16
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 3460 10
Toyota в 20 раз удешевила магниты для двигателей электромобилейВчера, 07:00 - 5844
Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мостуВчера, 13:45 - 5052 43
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 3460 10
В Украине утвердили тарифы на 4GВчера, 11:45 - 3143 4
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 1969 5
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 760
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1231 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5189
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1263
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2887
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок