Межбанк: доллар к 27,07 подняли покупки импортеров и подготовка к возмещению НДС

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 8,49 коп., на торгах четверга понизился на 8,38 коп., оказавшись на уровне 27,0718 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,03/27,06,, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался на уровне 27,06/27,08 UAH/USD.

По словам источника, к 10.42 ситуативное преобладание спроса на СКВ на межбанке подняло цену последней до 27,09/27,11 UAH/USD, которая, как оказалось позже, была максимальной 22 февраля. После этого на рынке появились продавцы доллара, которых оказалось достаточно, чтобы развернуть тренд в противоположную сторону – доллар начал терять в цене, отметил собеседник. Вначале к 27,08/27,10, а к 12.24 уже до 27,04/27,07 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 12.57 межбанк ушел на фоне действующих в это время цен: 27,04/27,06 UAH/USD.

После обеда, с 14.10 Киева на фоне опустевшего рынка, котировки «американца» ограничились расширением спреда до 27,04/27,07 UAH/USD, не покидая этот уровень до завершения торгов.

На цифре 27,04/27,07 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 22 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0718 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,0400 / 27,0700

евро – 33,3349/ 33,3369

российский рубль – 0,4770 / 0,4779

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2348 / 1,2349

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке