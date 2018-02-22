УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкингов.

“Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в связи с проведением технических работ с 22:00 24.02.2018 до 08:00 25.02.2018 будет недоступна система интернет-банкинга UKRSIB online”, – говорится в сегодняшнем сообщении УкрСиббанка.

Сегодня ночью не работали платежные устройства УкрСиббанка.

“В связи с проведением технических работ, направленных на улучшение качества сервисов, в ночь 22 февраля с 01:00 до 04:00 по Киевскому времени клиенты UKRSIBBANK BNP Paribas Group не смогут осуществлять финансовые операции по своим картам, также в это время не будут работать наши банкоматы и POS-терминалы”, – отмечали в банке.

Ощадбанк сегодня сделал смс-рассылку своим клиентам.

“В период с 23:00 23.02.2018 до 12:00 24.02.2018 функции в Ощад 24/7 будут частично ограничены в связи с проведением плановых технических работ”, – говорится в сообщении Ощадбанка.