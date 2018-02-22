В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыск

22 февраля в офисе крупной украинской IT-компании Cogniance в Киеве прошел обыск.
Об этом сообщили сотрудники компании.
Сотрудники СБУ пришли в офис Cogniance утром, действовали по привычной схеме: никого в помещение не пускали и не выпускали.
Примерно до обеда работа компании была парализована.
В обед оперативные мероприятия были окончены, офис разблокирован, сотрудников отпустили домой.
По данным владельца юридической компании “Миллер” Маси Найема, Cogniance — не единственная IT-компания, которую сегодня обыскали — таких около десятка.
На своей странице в Facebook он сообщил, что обыски проходили на основании постановления Печерского суда “про проведення огляду комплексу нежитлових приміщень”, выданного на основании ходатайства следователя из управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.
“Чтоб вы понимали, криминальное дело, в рамках которого проходят эти следственные действия, вообще касается злоупотребления служебными лицами Департамента градостроения и архитектуры КМДА. На обыске пара следователей. Два понятых и какой-то спецотряд полиции”, — написал Найем.
По его словам, следователи запретили вести видеофиксацию оперативных мероприятий, угрожая изъять телефоны.
Сотрудников, которые успели сделать фото, заставили их удалить.
Однако еще в ноябре депутаты одобрили запрет на проведение “маски-шоу”, приняв соответствующий законопроект, в котором, среди прочего, разрешается снимать процесс на видео и запрещается изымать технику.
Cogniance предоставляет услуги по разработке ПО, тестированию, дизайну на международном рынке.
По оценкам DOU, в компании работает более 300 человек. В этом году компания заняла 40 место в рейтинге крупнейших IT-работодателей Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мостуВчера, 13:45 - 5052 43
В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторожденииВчера, 09:00 - 1295 31
В Польше отмечают: "Северный поток" нарушает энергобезопасность ЕС, его нужно блокироватьВчера, 11:15 - 762 24
США инвестировали в Украину более $2 миллиардов - ГосдепВчера, 10:45 - 726 16
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 3460 10
Toyota в 20 раз удешевила магниты для двигателей электромобилейВчера, 07:00 - 5844
Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мостуВчера, 13:45 - 5052 43
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 3460 10
В Украине утвердили тарифы на 4GВчера, 11:45 - 3143 4
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 1969 5
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 760
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1231 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5189
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1263
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2887
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Инвестиции на рынках США. ETF.Фондовий ринок