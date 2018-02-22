Получайте больше по депозиту банка ПУМБ с бонусом от Finance.ua

У пользователей портала Finance.ua с 15 января 2018 года появилась возможность открыть депозит «Доходный» в одном из крупнейших банков страны — банке ПУМБ, и при этом получить дополнительное вознаграждение в виде + 1,5% годовых от суммы депозита.
Чтобы получить больше от депозита «Доходный», необходимо сделать всего несколько шагов:
1. Зайдите по ссылке, выберите депозит “Доходный” от банка ПУМБ и заполните заявку на бонус.
2. В течение 30 дней с момента подачи заявки оформите новый депозит (переоформленные депозиты не участвуют в Акции) «Доходный» на сумму от 15 000 грн и срок от 3 мес.
3. Подтвердите факт оформления депозита по специальной форме на сайте портала.
4. В течение 32 дней получите вознаграждение от портала Finance.ua.
Вот и все! Вы уже зарабатываете больше на своем депозите!
Отметим, что программа Бонус к депозиту от Finance.UA предлагает выгодные бонусы к депозитам еще шести банков. Среди них:
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