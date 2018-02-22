Минус €30 млн для Украины: Евросоюз официально закрыл проект модернизации границы с Украиной

Европейский Союз официально подтвердил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Кроме того, часть средств Украина будет вынуждена вернуть.
Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии, передает Европейская правда. Также данную информацию подтвердили несколько собеседников в структурах ЕС.
Пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич объяснила, что прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить €29,2 млн.
“Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму €29,2 млн, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная служба Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок”, – отметила она.
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По словам Косьянчич, эти шесть проектов уже находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возвращены на счета Еврокомиссии.
Однако, пресс-секретарь ЕС уточнила, что Евросоюз и в дальнейшем готов поддерживать реформы в Украине.
Источник издания в Брюсселе объяснил, что вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза является окончательным.
“Решение о закрытии этих проектов – окончательное, оно было тщательно взвешенно и основывается на надлежащей оценке”, – пояснил чиновник. Также собеседник отметил, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект – около €10 млн. Большая часть этих средств осталась неиспользованной.
По предварительным данным, Киев потратил около €2 млн. Соответственно, Украина должна возместить ЕС около €8 млн. Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы, составляет около €27 млн.
Проекты, финансирование которых прекращается, были предназначены не только для развития пограничных пунктов. Один из них был направлен на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на украинско-польской границе.
Также средства ЕС должны были пойти на переоборудование КПП Рава-Русская, Краковец, Шегини и Ягодин, глубокую реконструкцию КПП в Устилуге (все перечисленные – на границе с Польшей). Должны были быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в Лужанке.
Стоит заметить, что остановка проектов Евросоюза из-за неполного использования средств не является исключительным случаем: это происходит в сотрудничестве с различными государствами, в том числе с членами ЕС.
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