Reuters: Евросоюз сворачивает проект модернизации границы с Украиной

Европейский союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Украиной, начатый еще в 2014 году, из-за сомнений в способности Киева проводить реформы.

Об этом говорится в материале Reuters.

Данный проект был направлен на помощь в интеграции экономики Украины с соседними странами – Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По мнению ЕС, модернизация КПП была направлена на сокращение сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур.

Однако, такие планы были разрушены после ряда задержек и перерасходования средств с участием местных чиновников и подрядчиков, отмечает издание.

В заявлении Reuters представитель ЕС сказал: “После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть доработаны вовремя. В настоящее время 6 проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются”.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов, которые занимаются отношениями с Украиной, отметил, что в отношении Украины наблюдается определенная “усталость”, существует недовольство отсутствием реформ, особенно в сфере коррупции.

По состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование в размере €29,2 млн (около $36 млн).

При этом, Государственная фискальная служба (ГФС) заявила, что причины задержек заключаются в изменении персонала, а также в том, что для одобрения и заключения контрактов необходимо больше времени.

При этом, один из сотрудников ГФС еще 12 марта 2017 года во внутренней переписке утверждал: “Реализация проектов в соответствии с графиком не была выполнена должным образом, что в ближайшем будущем приведет к провалу проектов”.

Должностное лицо ГФС на условиях анонимности предоставило копию этой записки Reuters при условии, что автор документа не будет идентифицирован. Администрация президента Украины Петра Порошенко не ответила на просьбу прокомментировать решение ЕС о закрытии проектов, а также его последствия для имиджа Украины за рубежом.