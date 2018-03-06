Артем Телюк: если вы собрались перепланировать квартиру

Довольно часто случаются ситуации, когда стандартная планировка квартиры не устраивает каким-то образом ее владельца и у него появляется естественное желание что-то изменить.

При этом кто-то совершенствует свое жилье лишь косметически, переклеив обои или сменив старую мебель на новую, а кто-то начинает целую перепланировку квартиры: объединяет санузел, разделяет комнату или делает кухню-студию.

О чем необходимо знать при перепланировке квартиры, что можно сносить, а чего лучше не трогать, и как правильно оформить завершенные работы по перепланировке своего жилья? На эти вопросы попробуем ответить ниже.

В связи с вступлением в силу постановления Кабинета Министров Украины от 28.12.2016 года №1024, в соответствии с которым были внесены изменения в Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий, теперь значительно упрощены требования к процедуре выполнения и принятия работ по перепланировке квартир.

Так, согласно указанным законодательным изменениям, выполнение нанимателем или собственником работ по переоборудованию жилого дома или жилого помещения, не предусматривающих вмешательства в несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, не нуждаются в получении документов, предоставляющих право на их выполнение. Более того, после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Тем не менее, определенные ограничения все же остались, в частности, к перепланировкам, которые все еще подлежат «узакониванию», можно отнести: объединение квартир на одном или разных этажах, обустройство дверных проемов в несущих стенах, а также осуществление иных изменений, связанных с нарушением капитальных конструкций.

Для реализации таких изменений в жилом помещении все еще нужно разработать проектную документацию, зарегистрировать в органах государственной архитектурно-строительной инспекции необходимые разрешительные документы на проведение таких строительных работ и после их завершения ввести перепланированный объект в эксплуатацию.

Ответственность за нарушение правил пользования жилыми домами и жилыми помещениями содержится в статье 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в которой сказано, что нарушение правил пользования жилыми помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, нарушение правил эксплуатации жилых домов, жилых помещений и инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, а также самовольное переоборудование и перепланировка жилых домов и жилых помещений, использование их не по назначению, порча жилых домов, жилых помещений, их оборудования и объектов благоустройства – влекут за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, нормы законодательства предусматривают обязанность лица, допустившего самовольную перепланировку квартиры, приведшую к нарушению технического состояния всего дома и прав других собственников квартир в доме, за свой счет устранить все допущенные им нарушения и привести свое жилое помещение и нарушенные конструкции дома в первоначальное состояние.

Также стоит не забывать и о возможной уголовной ответственности и возмещении всех причиненных убытков третьим лицам за незаконную перепланировку квартиры, если ее результатом стало разрушение дома и причинение вреда жизни и здоровью жителей соответствующего жилого дома.

Согласно нормам действующего законодательства, обязанность по контролю за соблюдением строительных норм и правил при выполнении строительных работ возложена на органы государственной архитектурно-строительной инспекции, в том случае, если, по вашему мнению, в доме проводится (или было произведено) незаконное перепланирование или переоборудование жилых помещений, вы можете обратиться в территориальные органы государственной архитектурно-строительной инспекции с соответствующей жалобой.

По результатам рассмотрения такой жалобы соответствующие органы обязаны провести проверку и в случае подтверждения нарушений имеют право применять к виновному лицу предусмотренные законодательством штрафные санкции.

Артем Телюк, юрист Адвокатского объединения «А.Д.ХОК»