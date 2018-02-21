НБУ: доходность депозитов в 2017 году снизилась

В прошлом году стоимость депозитов в Украине заметно снизилась. Об этом сообщили в НБУ.
“Стоимость депозитов в 2017 году заметно снизилась. Всего в 2017 году ставки по депозитам снизились на 3,2 процентных пункта для вкладов в гривне – до 14,3% годовых (по годовым вкладам)”, – сказано в сообщении.
В то же время, отмечается, что после поэтапного повышения Нацбанком учетной ставки до 16%, стоимость гривневых краткосрочных вкладов (до 6 месяцев) выросла на 0,2-0,4 процентных пункта по сравнению с октябрем 2017 года, когда ставка была повышена впервые.
“Стоимость валютных депозитов населения сохраняется на исторически низком уровне 3,7% (годовые депозиты)”, – добавили в НБУ.
При этом, по данным регулятора, в течение года объемы депозитов населения выросли в гривне на 22,4%, в валюте – объемы не изменились.
“Наиболее активно привлекал гривневые средства населения ПриватБанк, валютные – Ощадбанк”, – рассказали в Нацбанке.
Депозиты корпораций в гривне выросли за год на 13,6%. Валютные средства субъектов хозяйствования сократились на 10% в долларовом эквиваленте.
Несмотря на снижение процентных ставок в течение года, база фондирования оставалась стабильной – всего в 2017 году доля средств корпораций и населения в структуре обязательств выросла на 2,1 процентных пункта до 77,1%.
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