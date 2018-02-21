Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало появление в нашей стране Hyperloop.

Об этом министерство написало в своем Twitter.

Как отмечается, детали вскоре сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, Hyperloop — это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.