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Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине

Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало появление в нашей стране Hyperloop.

Об этом министерство написало в своем Twitter.

Как отмечается, детали вскоре сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, Hyperloop — это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

По материалам Економічна Правда
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