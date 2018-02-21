Подорожание газа для украинцев почти неизбежно

Для установления рыночных цен на газ по всем категориям потребителей, чего от Украины так добивается МВФ, правительству придется сократить количество получателей субсидий примерно вдвое. С нынешних 60% до 25-30% домохозяйств, спрогнозировал UBR.ua директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Иначе бюджет не справится с ростом выплат на субсидии. Ведь сейчас природный газ для бытовых потребителей отпускается по цене 5,9 грн за кубометр (с учетом НДС, но без расходов на транспортировку), а для промпредприятий — минимум по 9,1 грн за куб, то есть на 54% дороже.

По некоторым расчетам, на эти цели понадобится не менее 80 млрд грн в год. Сократить количество субсидиантов можно путем верификации (проверки обоснованности получения выплат) и поднятием минимальной зарплаты. Чем, по мнению экспертов, и займется правительство.

Так как Кабмин пока не находит понимания с Международным валютным фондом по определению новой формулы расчета стоимости газа для льготных категорий потребителей (население, теплокоммунэнерго и религиозные организации).

Спорная формула

Как известно, действующая формула определения цены голубого топлива в Украине привязана к стоимости импортного газа (постановление КМУ №187 от 2016 года). По расчетам Минэкономразвития, уже в этом году стоимость газа для населения должна была бы вырасти на 19%, а горячей воды и отопления — на 20%.

Однако правительство пустилось на хитрость, отказавшись в октябре 2017 года обнародовать новую цену до момента согласования с МВФ новой формулы расчета. Все это время Фонду предлагали различные варианты расчета, которые в итоге были бы не так болезненны для населения и бюджета. Но ни один из вариантов так и не был пока одобрен международными кредиторами.

«Кабмин не хочет нести политическую ответственность за непопулярные решения накануне выборов. Кредиторы же считают, что Кабмин должен выполнить свои обещания, устанавливая цену на голубое топливо по импортному паритету плюс налоги. И в этих требованиях хотя бы прослеживается какая-то экономическая логика», — отметил UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как отмечают эксперты, МВФ, похоже, не собирается «входить в положение», бракуя одно за другим предложения правительства.

Тем не менее, в Кабмине подготовили очередной проект смягчения роста цен на газ. В частности, ежеквартально поднимать цену на 2-3%, чтобы через полтора года — к началу отопительного сезона 2019-2020 года — она выросла бы примерно на 16%.

«Размер повышения может быть любым. Главный вопрос: на основании чего, каких показателей и по какой методике будет произведен такой расчет», — заметил Марунич.

Отдельно в Кабмине предлагают определить новый порядок установления так называемых специальных обязательств для поставщиков газа (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по регулируемой, а не рыночной цене.

Обременительные обязательства

Дело в том, что в апреле 2018 года заканчивается срок действия специальных обязательств, согласно которым НАК «Нафтогаз Украины» и другие субъекты рынка природного газа обязаны поставлять голубое топливо по сниженной цене. Напомним, эти спецобязательства вызвали нарекания со стороны Европейского энергетического сообщества.

По просочившейся в СМИ информации, Кабмин предлагает два варианта применения этих спецобязательств. Но в любом случае они должны действовать еще три года — до апреля 2021 года, когда, как ожидается, весь объем внутреннего потребления газа будет покрываться собственной добычей.

Первая модель предполагает, что две трети ныне добываемого газа буде продавать не НАК, а «Укргазвыдобування» (УГВ) по цене 5,9 грн с НДС за тыс. кубометров. Оставшаяся треть газа выкупается «Нафтогазом» у УГВ по такой же цене и продается теплокоммунэнерго с наценкой в 2,5%.

«Устранение посредника в лице НАК «Нафтогаз» действительно может несколько снизить цену для конечного потребителя. Кроме того, продажа дополнительных объемов газа на бирже может также способствовать общему снижению цен на рынке, в том числе и для промышленности», — считает Геннадий Рябцев.

Вторая модель отличается только тем, что остаток газа будет продаваться через биржу, а не «Нафтогазу». Сам же НАК сможет закупать необходимые объемы газа для ТКЭ там, где это будет выгоднее: в Европе, России или на внутреннем рынке.

Обе эти модели предусматривают корректировку цены газа в результате одного из двух условий: если количество субсидиантов в стране окажется менее 25%, либо, если Украина в состоянии удовлетворить потребности всех категорий абонентов газом собственной добычи.

Впрочем, как предполагают эксперты, если МВФ не примет эти новые предложения, правительство будет пытаться все равно затянуть решение этого вопроса до выборов. Даже если дальнейшее сотрудничество с Фондом окажется под угрозой.

«Этот год еще можно будет проскочить, но в следующем Украине предстоят крупные выплаты МВФ и придется либо идти на уступки Фонду, либо раскручивать инфляцию и девальвацию», — уверен Дмитрий Марунич.

Константин Симоненко