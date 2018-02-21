Глава Банка Англии: «Биткойн не состоялся как валюта»

Биткойн задумывался разработчиками как «электронный кэш», однако криптовалюта не оправдала надежд. В качестве средства накопления она не состоялась, а расплачиваться BTC за товары и услуги слишком неудобно. К таким заключениям пришел управляющий Банка Англии Марк Карни во время встречи со студентами Лондонского университета Риджентс.

Глава Банка Англии Марк Карни пополнил список скептиков, которые выступают против криптовалют. На встрече со студентами Лондонского университета Риджентс управляющий банка признал биткойн провальным проектом. «С точки зрения традиционных денег биткойн провалился. Его нельзя использовать как средство накопления из-за постоянных колебаний. И никто не пользуется им как средством обмена», — цитирует Карни Reuters.

С критикой популярной криптовалюты недавно выступили представители ЕЦБ и Всемирного банка. Президент Всемирного банка Джим Ен Ким сравнил криптовалюты со схемами Понци. А член исполнительного комитета ЕЦБ Ив Мерш заявил, что виртуальные валюты — это не деньги, и в обозримом будущем деньгами они не станут.

Представители банковской среды последнее время высказываются о криптовалютах по одному шаблону. Большинство отмечает, что биткойнами и альткойнами нельзя нигде расплатиться, а чрезмерная волатильность не позволяет хранить сбережения в криптовалюте. Также многие ссылаются на финансовые пирамиды и схемы Понци и напоминают, что криптомонеты пользуются популярностью среди преступников. В заключение большинство признает, что криптовалюты несут вред обществу, а технология блокчейн, напротив, меняет мир к лучшему.

Похожей схеме последовал и Марк Карни. После критики биткойна он заметил, что технология блокчейна еще докажет свою эффективность. Ранее глава Банка Англии говорил, что у блокчейна есть все шансы изменить привычную финансовую инфраструктуру и сэкономить банкам миллиарды фунтов.