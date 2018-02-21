По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (67,639 млн и 76,464 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 41). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,11-27,12 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 109 активных заявок по доллару на сумму более 144,003 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1500 – 50 000
27,1500 – 1 000
27,1000 – 10 050
27,0500 – 1 000
27,0000 – 3 000
27,0000 – 10 000
26,9700 – 30 005
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9700 – 3 300
26,9800 – 30 000
26,9800 – 20 000
26,9800 – 6 500
26,9800 – 5 600
26,9900 – 20 000
26,9900 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” –
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” –
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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