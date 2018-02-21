По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (67,639 млн и 76,464 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 41). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,11-27,12 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 109 активных заявок по доллару на сумму более 144,003 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,1500 – 50 000

27,1500 – 1 000

27,1000 – 10 050

27,0500 – 1 000

27,0000 – 3 000

27,0000 – 10 000

26,9700 – 30 005

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9700 – 3 300

26,9800 – 30 000

26,9800 – 20 000

26,9800 – 6 500

26,9800 – 5 600

26,9900 – 20 000

26,9900 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” –

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” –

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.