Во Львове объявили тендер на проектирование завода по переработке мусора

Львовское коммунальное предприятие “Зелене місто” объявило тендер на разработку проектной документации в рамках стадий “технико-экономическое обоснование” и “проект” для строительства завода по переработке отходов.

Объявление размещено в системе электронных госзакупок “Prozorro”. Ориентировочная стоимость работ — 4,7 млн грн.

“Концепция этого комплекса базируется на идее максимально уменьшить объемы и остаточный объем переработанных отходов, которые будут отправляться на захоронение”, — заявил директор КП “Зелене місто” Вадим Ноздря.

По его прогнозам, применение опций ручной сортировки позволит уменьшить на 55% объем отходов, подлежащих захоронению.

Львовский горсовет передал ЛКП “Зелене мисто” земельный участок по ул. Пластовой, 13 под строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове продолжаются уже несколько лет, но после трагедии на Грибовицком полигоне этот вопрос снова стал актуальным.

1 сентября Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн евро на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Из них 10 млн — это грант на рекультивацию свалки в Грибовичах.