Samsung запатентовала летающий дисплей, управляемый глазами

У дрона также потенциально могут быть возможности распознавания голоса, а также GPS и система позиционирования на основе Wi-Fi.
Новый патент Samsung описывает беспилотный дрон со встроенным дисплеем, проще говоря — летающий дисплей, с технологией распознавания лиц. Он способен распознать и отслеживать лицо и положение зрачков человека, а также за жестами и расположением рук. Дрон представляет собой небольшой дисплей с четырьмя пропеллерами на каждом углу.
Аппарат оборудован камерой и системой наблюдения для передачи информации в основной блок управления. Система может отслеживать глаза, голову, руки или пальцы пользователей в режиме реального времени. Скорость и направление полета дрона-дисплея можно контролировать, перемещая голову, глаза или руки, устройство также может автоматически отслеживать пользователей без каких-либо дополнительных жестов.
В патенте описывается «объединенный манипулятор», который может изменять угол наклона полета. Само устройство не ограничено четырехугольной формой — дрон можно будет переконфигурировать. Угол наклона дисплея может быть точно отрегулирован во время полета. У дрона также будет блок обнаружения препятствий, который позволит ему автоматически избегать столкновения с любыми объектами во время полета.
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