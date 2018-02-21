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Брэнсон пообещал построить линию Hyperloop в Индии через 5-7 лет

Брэнсон пообещал построить линию Hyperloop в Индии через 5-7 лет

Первая линия вакуумных поездов соединит Пуну и Мумбай. Председатель совета директоров стартапа Virgin Hyperloop One Ричард Брэнсон заключил предварительное соглашение о строительстве трека с индийскими властями. Первую тестовую линию построят через 2-3 года, а полноценная Hyperloop-сеть начнет работу к 2023-2025 годам.

Председатель совета директоров Virgin Hyperloop One Ричард Брэнсон подписал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предварительное соглашение о строительстве Hyperloop-развязки в штате Махараштра. Линия вакуумных поездов должна соединить Пуну и аэропорт Мумбая — крупнейшего города Индии.

В среднем на поезде или автомобиле на поездку из Пуны в Мумбай уходит около 3,5 часов. Virgin Hyperloop One обещает сократить это время до 25 минут. По оценкам компании, в год Hyperloop-поезда будут перевозить до 150 млн пассажиров. Компания планирует заниматься не только пассажирскими, но и грузовыми перевозками из Пуны в порт Мумбая.

«По оценкам наших исследователей, линия Пуна-Мумбай в течение 30 лет принесет Индии выгоду в размере $55 млрд», — написал Ричард Брэнсон в своем блоге. Эта сумма складывается из социально-экономических бонусов, экономии времени, сокращения числа транспортных происшествий и снижения эксплуатационных затрат.

Эксперты Virgin Hyperloop One также полагают, что в течение 30 лет электрическая сеть вакуумных поездов сократит количество выбросов парниковых газов на 86 000 тонн.

По материалам hightech.fm
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