Полмиллиона судебного сбора: в ФГВФЛ рассказали о судах с банками

В период с августа по декабрь 2017 г. Фонд гарантирования вкладов физлиц подал коллективные иски к 205 связанным лицам неплатежеспособных банков. И по состоянию на текущий момент производства открыты только в отношении двух — по делам банков «Даниэль» и «Форум», сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.
«Судебные процессы по другим делам этой категории еще не перешли в активную фазу, потому оглашать названия банковских учреждений преждевременно. Дела сложные, многоэпизодные, содержат большое количество доказательной базы и документов исследования. Кроме того, Фонд столкнулся с ситуацией, когда производства по таким делам не открываются на протяжении нескольких месяцев, хотя по законодательству это вопрос 5 дней с момента подачи иска в суд», — отметили там.
В Фонде уточнили, что ближайшее судебное заседание будет касаться дела банка «Форум» и должно состояться 28 февраля в Печерском районном суде г. Киева. Неделей ранее в столичном Апелляционном суде должна рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков по делу банка «Даниэль» — об открытии производства по данному делу.
При этом чиновникам предстоит уплата огромных судебных сборов. До сих пор ФГВФЛ удавалось снижать его размер, и в деле с банком «Даниэль» он уплатил сбор в размере 43,9 тыс. грн.
«Но с 15 декабря 2017 г. вступила в силу новая редакция закона «О судебном сборе», установившая максимальный граничный уровень судебного сбора при подаче исков данной категории в 2017 году на уровне 560 тыс. грн. Неукоснительно придерживаясь требований закона «О судебном сборе», Фонд гарантирования выходит из необходимости уплаты этой суммы при обращении в суд с исками указанной категории, учитывая также , что сумма исковых требований по таким искам исчисляется сотнями миллионов и даже миллиардами гривен убытков, нанесенных неплатежеспособным банкам их кредиторами», — отметили в ФГВФЛ.
Как ранее объясняли в Ассоциации проблемных банков, большое количество исков в адрес финучреждений объясняется стремлением Фонда гарантирования судиться не только с учредителями банков или их топ-менеджментом, но и с рядовыми сотрудниками. Там уточнили, что чиновники пытаются вытрясти 16 млн. грн. с кассиров проблемных структур.
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