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Названы самые «прожорливые» приложения

Названы самые «прожорливые» приложения

Эксперты компании Avast составили рейтинг приложений, которые больше других потребляют заряда мобильных устройств.

В первую десятку приложений, которые тратят заряд в фоновом режиме или при непосредственном использовании, вошли Google Maps и популярный мессенджер WhatsApp.

Включено в перечень приложение Facebook. Три первых места занимают приложения, которые предустановлены на смартфонах Samsung: Link для удаленной работы с гаджетами, программа для обновления ПО и фирменный мессенджер ChatON.

Что касается программ, которые больше энергии тратят при ручном запуске и использовании, то здесь лидируют программа для сканирования штрих-кодов и медиа-плеер на устройствах Samsung. Далее идут сервис Netlfix для стриминга сериалов, соцсеть Snapchat и мессенджер Line.

По материалам Комментарии
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