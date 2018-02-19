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Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетов

Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетов

Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием “Мотор Сич”.

“К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей”, – отметил Бочаров.

Двигатели Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148, их собирают на Воронежском авиастроительном заводе, а также на самолеты-амфибии Бе-200.

По материалам ИТАР-ТАСС
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