Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетов

Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.
Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.
Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием “Мотор Сич”.
“К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей”, – отметил Бочаров.
Двигатели Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148, их собирают на Воронежском авиастроительном заводе, а также на самолеты-амфибии Бе-200.
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