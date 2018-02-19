Телефонное мошенничество — жулики нацелились на мобильные счета украинцев

Мошенники снова активизировали попытки обчистить мобильные счета украинцев. В социальных сетях люди жалуются на странные смс, в которых их просят подтвердить перевод средств на банковские карты и интернет игры. Вот только никаких списаний они не инициировали. Операторы говорят, что об этой схеме знают, и призывают абонентов к бдительности.
Суть мошеннической операции проста и строится на сервисе компании Киевстар «Мобильные деньги», который позволяет оплатить с телефонного счета множество услуг, включая коммуналку, а также перевести деньги на банковскую карту. Причем, чтобы инициировать перевод, вовсе не обязательно иметь доступ к телефону — оформить платеж можно на сайте компании, указав сумму и номер абонента, с которого будут списаны средства.
У аферистов есть только одно препятствие — чтобы компания-партнер телеком-оператора провела платеж, абонент должен подтвердить операцию, введя в специальное поле временный пароль. Его отправляют смс-сообщением на номер абонента. Потому-то после нескольких инициаций мошенник звонит сонной жертве и под разными предлогами пытается выведать заветные 5 цифр.
«Сегодня с номера 889 пришла дюжина SMS “З вашого мобільного рахунку буде списано 82.68 грн, з яких комісія за транзакцію 4.68 грн. Для підтвердження надішліть код, який діє 30 хв, у відповідь на це SMS. Нікому не передавайте цей код”. А через полчаса звонил какой-то с номера +380731417440, представился сотрудником отдела по борьбе с мошенничеством, невнятно пробормотал какой-то адрес, сказал, что меня атакуют мошенники, и чтобы их словить, ему нужен был тот самый пятизначный код», – написал на свой странице в Facebook бдительный пользователь.
Схема вовсе не нова. Первая волна попыток оболванить украинцев случилась спустя некоторое время после запуска услуги «Мобильные деньги» — жулики быстро смекнули, что тут есть на чем заработать. И об этом хорошо знают в самом Киевстаре. Правда, говорят, что в последнее время мошенники не слишком активно пользуются схемой. А «успешных операций» и того меньше.
«Случаи попыток мошенничества с использованием услуги «Мобильные деньги» — единичны и, к счастью, не успешны. Вместе с тем, случаи мошенничества с использованием мобильной связи существуют. В Украине ситуация усугубляется тем, что большинство клиентов получают услуги не идентифицировано. Однако, компании-партнеры, предоставляющие финансовые услуги нашим абонентам, постоянно совершенствуют защиту транзакций клиентов», — пояснили в пресс-службе Киевстар.
Между тем, очевидно, ситуация не столь безобидна. А от засилья мошенников украинцев спасают только сравнительно небольшие балансы. Невзирая на то, что по условиям программы с мобильного счета разово можно перевести до 3 тыс. грн., аферисты редко пытаются инициировать транзакцию на сумму более 100 грн. Ведь больше на своих телефонных счетах украинцы держат крайне редко. Вероятно, потому услуга и недоступна для контрактных абонентов Киевстар.
«Я не могу точно сказать, почему Киевстар не дает пользоваться услугой контрактникам. Но можно предположить, что одна из причин кроется как раз в куда более значительных суммах средств на их счетах. А значит и потенциальный ущерб от мошеннических действий в этом случае куда выше», — рассказал UBR.ua эксперт телеком-рынка Роман Химич.
В Киевстар уверяют, что временный пароль, срок действия которого ограничен 30-ю минутами, является неплохим заслоном перед жуликами. С одной лишь оговоркой — сообщать кому бы то ни было 5-значный код категорически нельзя. Даже если этого просит якобы сотрудник телеком-оператора, службы безопасности банка или представитель правоохранительных органов. А заодно напоминают, что не стоит это делать и с прочими кодами и паролями.
«Защититься от мошенников несложно. Нужно лишь всегда следовать нехитрому правилу: не сообщать незнакомым людям своих персональных данных, в том числе временных паролей, PIN-кодов, номеров банковских карт, кодов транзакций и т.п. Помните, что никто из сотрудников компаний, предоставляющих услуги мобильной связи или финансовые услуги, никогда не будет звонить или писать клиенту с просьбой раскрыть информацию о персональном пароле, который приходит на личный номер телефона клиента. Это — закрытая информация, которая может быть известна только самому клиенту», — резюмируют в Киевстар.
Юрий Павлов
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