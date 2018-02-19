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Объем проблемных кредитов достиг 0,6 трлн грн

Объем проблемных кредитов достиг 0,6 трлн грн

К началу 2018 года объем неработающих кредитов банковской системы достиг 595 млрд грн, увеличившись за декабрь на 14,45 млрд грн.

Наибольший рост объема неработающих кредитов в декабре 2017 года произошел в ПриватБанке – на 26,07 млрд грн, до 236,21 млрд грн.

В госбанках проблемные кредиты в декабре выросли на 5,41 млрд грн (до 161,35 млрд грн), в банках с частным капиталом – на 1,31 млрд грн (30,17 млрд грн).

Сократился объем неработающих кредитов в банках иностранных банковских групп – на 10,64 млрд грн (до 156,83 млрд грн), и в неплатежеспособных банках – на 7,69 млрд грн (10,43 млрд грн).

В процентном соотношении к объему выданных кредитов проблемный портфель составляет 54,54%.

В частности, в ПриватБанке – 87,64%, в других госбанках – 55,75%, в банках иностранных банковских групп – 41,01%, с частным капиталом – 24,08%.

По материалам Финансовый клуб
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