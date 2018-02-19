От Litecoin "откололся" Litecoin Cash

В сети Litecoin состоялся хардфорк криптовалюты Litecoin Cash.
Об этом разработчики сообщили в своем Twitter.
Отмечается, что кошельки для новой криптовалюты будут представлены в течение суток после форка.
Все владельцы монет Litecoin получат монеты Litecoin Cash в соотношении 1 LTC = 10 LCC.
Разработчики заявили, что новая криптовалюта является более защищенной, а также имеет существенное преимущество перед биткоином и его форком Bitcoin Cash, так как среднее время создания новых блоков в этих криптовалютах составляет 10 минут, в Litecoin Cash этот показатель в 4 раза быстрее – 2,5 минуты. Это обеспечит более быстрое подтверждение транзакций.
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