В Латвии задержали главу Центробанка

Латвийское бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержало президента центрального банка Латвии Илмара Римшевича в рамках уголовного дела.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

“Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК (антикоррупционного бюро). Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это немедленно будет сделано”, – сказал Кучинскис.

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Также премьер добавил, что в понедельник, 19 февраля 2018 года, кабинет министров проведет чрезвычайное заседание по этому поводу.

Отметим, 16 февраля в доме и рабочем кабинете Римшевича антикоррупционное бюро провело обыски. Сам Римшевич в данный момент не находился в Латвии. Он вернулся в страну 17 февраля, вечером он прибыл на личной машине в здание Бюро и покинул его в ночь на воскресенье на служебном автомобиле ведомства.