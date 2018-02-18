Где собирают самые надежные автомобили - рейтинг

Американское исследовательское агентство J. D. Power составило рейтинг надежности продукции автомобильных брендов за 2018 год.
В целом, качество автомобилей стало лучше: количество поломок на 100 автомобилей сократилось с 156 до 142.
В десятку ТОП-10 надежных автомобильных производителей вошли:
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10. Lincoln — 133 проблемы на 100 автомобилей.
9. Toyota — 123 поломки на 100 автомобилей.
8. BMW — 127 поломок на 100 автомобилей.
7. Hyundai — 124 проблемы на 100 автомобилей.
6. Chevrolet 124 неисправности на 100 автомобилей.
5. Kia — 122 поломки на 100 автомобилей.
4. Infiniti — 120 неисправностей на 100 автомобилей.
3. Buick — 116 неисправностей на 100 автомобилей (самый надежный среди масс-маркет брендов).
2. Porsche — 100 поломок на 100 автомобилей.
1. Lexus — 99 проблем на 100 автомобилей.
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