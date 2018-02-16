Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожание

В Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности и энергосбережения выступили с предложением повысить тариф для населения на вывоз мусора более чем в два раза.

Об этом стало известно из заявления главы ведомства Сергея Савчука.

«На сегодня на одну семью стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов составляет 31 гривну. Если мы хотим повысить стоимость до 440 гривен за тонну, то потенциальное увеличение для домохозяйств будет с 31 до 65 гривен», – отметил Савчук.

Он добавил, что плата за вывоз мусора попадает под субсидию. Кроме того, по его словам, отходы выгодно везти на полигоны из-за самого низкого налога.