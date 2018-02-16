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Задержаны похитители терминалов ПриватБанка

Задержаны похитители терминалов ПриватБанка

В Кировоградской области задержана банда грабителей, которые похитили терминал самообслуживания из холла отделения ПриватБанка.

Как сообщили в Службе безопасности банка, 16 февраля в 4 утра в систему онлайн-наблюдения сети банкоматов и терминалов самообслуживания банков поступил сигнал о повреждении одного из терминалов самообслуживания, установленного в отделении ПриватБнка в Светловодске Кировоградской области.

“Преступники проникли в зону 24/7, сорвали терминал с места крепления и вывезли его на автомобиле, причем преступление длилось 20 секунд”, – говорится в сообщении.

В банке отметили, что банду злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Во время задержания автомобиль преступников попал в ДТП, пострадавших нет.

Против задержанных трех жителей Кировоградской области возбуждено уголовное дело, полиция изучает возможную причастность банды к другим попыткам взлома терминалов самообслуживания украинских банков и финансовых компаний.

По материалам Финансовый клуб
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