«Государство-бизнес» без чиновников: Омелян анонсировал переход правительства в е-формат

Электронные сервисы по получению двусторонних разрешений на автомобильные перевозки и разрешений ЕКМТ, а также реестр автобусных маршрутов должны заработать уже в первом полугодии 2018 года.

Об этом в ходе заседания рабочей группы по вопросу внедрения электронных сервисов на автомобильном транспорте сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщается на сайте Мининфраструктуры.

«Как и анонсировали, в этом году мы переходим на совершенно новый формат отношений «государство-бизнес». Мы всё переводим в электронный формат. Есть несколько блоков вопросов, которые нам необходимо урегулировать. В первую очередь, это разрешения ЕКМТ, которые выдаются на регулярной основе. Тестовый вариант доказал свою эффективность. Второй вопрос – это двусторонние разрешения на автомобильные перевозки. Здесь мы хотим ввести систему четкого контроля, обеспечить каждое разрешение QR-кодом, чтобы не было никаких манипуляций, перепродаж той или иной стороне – чтобы уничтожить черный рынок», – отметил Омелян.

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Министр заверил, что это лишь первые шаги на пути создания полноценной цифровой инфраструктуры в Украине.

«Все эти вещи являются частью цифровой инфраструктуры, которую мы создаем в стране. Правительство одобрило концепцию развития цифровой экономики и общества и мы все понимаем, что цифровая инфраструктура является хребтом, ключевым элементом будущей цифровой экономики. Чиновника вообще не должно быть в отношениях с бизнесом», – говорит Омелян.