Охота на водителей: за неуплату транспортного налога отнимут не только авто

Владельцы дорогих авто так и не свыклись с мыслью об уплате транспортного налога или как его еще называют — налога на роскошь (в 2017 г. уплачивался с машин стоимостью от 1,2 млн. грн.). По словам начальника Главного управления ГФС в Киеве Людмилы Демченко, общая сумма долга киевских водителей по этой статье превысила 72 млн грн. Для его взыскания имущество более 1,3 тыс. человек было оформлено как налоговый залог.

Как рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮК «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко, налоговый залог — самый эффективный способ взыскания долгов. Собственник может спокойно использовать свое имущество, находящееся в налоговом залоге, но не может его реализовать. Продавать, дарить, передавать по наследству. В тоже время налоговики имеют право через суд добиваться продажи имущества в счет погашения долга.

Юристы рассказали, к чему стоит готовиться тем, у кого есть задолженность по налогу.

Как работает залог

Налоговый залог — это способ обеспечения уплаты денежных обязательств перед бюджетом, включая пеню. Он применяется при неуплате любого вида налога. И заключается в ограничении права распоряжения имуществом должника.

Напомним, транспортный налог обязаны платить как физлица, так и юрлица (в том числе нерезиденты), владеющие зарегистрированными в Украине авто не старше 5 лет. При этом речь идет о машинах стоимостью свыше 375 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года. В 2018 году — это почти 1,4 млн грн, а в 2017-м было 1,2 млн грн.

Транспортный налог уплачивается физлицами в течение 60 дней со дня вручения налогового сообщения-решения. Такой документ направляется им ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным.

В случае неуплаты фискалы направляют человеку налоговое требование в соответствии со статьей 59 Налогового кодекса. Как сообщают в ГФС, для напоминания о долге плательщиков автоматически уведомляют по телефону и на электронную почту.

«Залог может возникать на любое имущество владельца авто, стоимость которого соизмерима с суммой налога, то есть 25 тыс. грн. Поэтому сомнительно наложение налогового залога на автомобиль стоимостью от 1,2 млн грн при сумме налогового долга в 25 тыс. грн», — заметил UBR.ua советник налоговой практики ЕПАП Украина Александр Майданик.

Тем не менее, это возможно. Если лицо не обжаловало налоговое уведомление-решение в суде, то уже сами налоговики обращаются в суд с требованием осуществить взыскание.

Нюансы уведомления

Как рассказали UBR.ua юристы, последние изменения в Налоговый кодекс упростили процедуру вручения уведомления-решения об уплате налога. Чтобы уведомление считалось врученным, не обязательно отдавать его лично в руки. Достаточно отправить его заказным письмом по почте на зарегистрированный адрес плательщика. И независимо от того, получил его плательщик или нет — письмо считается врученным.

А затем возникает налоговый долг и право на налоговый залог и прочие неожиданные для плательщика меры воздействия.

«Именно физлица находятся в наибольшей зоне риска, так как они еще не имеют устойчивой привычки уведомлять налоговые органы о смене своего адреса», — отметил UBR.ua партнер юридического объединения ID Legal Group Олег Добровольский

То есть, налоговая формально выполняет закон по уведомлению плательщика, а затем активно принимается взыскивать долг, о котором гражданин может даже не догадываться.

«Налоговики обращаются в суд и получают решение о взыскании суммы долга. В рамках этого решения они могут осуществлять и такие меры исполнения решения как изъятие автомобиля», – говорит Олег Добровольский.

Кроме того, при наличии налоговой задолженности, не важно какого размера, ГФС может наложить обременение на все зарегистрированное на должника движимое и недвижимое имущество. О чем должник может узнать уже только когда попытается совершить какую-либо операцию со своим имуществом.

Сюрприз его может ждать и на границе — таможенники, скорее всего, не выпустят такое лицо за пределы Украины.

Таким образом человек оказывается в ситуации, когда он сам вынужден обращаться в ГФС за получением уведомления-решения и как можно скорее погашать сумму долга. При этом ему придется заплатить штраф и пеню за просрочку, и только потом можно требовать отмену мер воздействия: снятие обременения, возврат изъятого имущества, ликвидацию записей в реестре должников и прочих.

Тонкости процедуры

Как отмечает юрист ЮФ «Мисечко и Партнеры» Яна Квасница, с первого рабочего дня после истечения срока добровольной уплаты налога, начисляется пеня и возникает право налогового залога. Единственное ограничение: залог не применяется, если сумма долга не превышает шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1020 грн.

Налоговый залог распространяется на все виды имущества, являющегося собственностью должника, стоимость которого соотносима с размерами налогового долга.

«Если имущество плательщика представляет собой неделимый имущественный комплекс, стоимость которого превышает сумму налогового долга, описи подлежит все такое имущество. Решения по залоговому имуществу принимаются посредством обращения в суд, а дальнейшая реализационная процедура — с участием государственных исполнителей», — рассказала UBR.ua адвокат, партнер K.A.C. Group Татьяна Кузьмич.

Как отмечает Яна Квасница, если на момент составления акта описи имущество отсутствует или его балансовая стоимость меньше суммы налогового долга, право налогового залога распространяется на другое имущество, на которое налогоплательщик приобретет право собственности в будущем, до погашения налогового долга в полном объеме.

«Залоговое имущество может быть продано, в случае недостаточности средств налогоплательщика для погашения налогового долга. То есть, продажа имущества — крайняя мера», — объяснила Квасница.

Решение о погашении долга путем продажи имущества принимает суд. Продажа добра налогоплательщика осуществляется на публичных торгах или через торговые организации.

Юристы уверяют, что патрульная полиция и налоговая милиция никакого отношения к налоговому залогу не имеют. Действия, связанные с применением этого способа обеспечения уплаты обязательства и пени реализовывают органы ГФС и исполнительной службы.

«Впрочем, в последние годы отмечается действенная активность командной (если можно так выразиться) работы госорганов — по части задержания автомобилей для дальнейшей их реализации. К сожалению, довольно часто автомобили, переданные на штрафплощадки, исчезают в неизвестном направлении», — говорит Татьяна Кузьмич.

Это происходит до продажи машин, как следствие — погашение долга плательщика не производится. Получается, что кроме поиска денег на уплату долга надо еще совершать множество действий для установления виновных в таких пропажах.

Константин Симоненко