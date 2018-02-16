Межбанк: доллар к 26,98 подняли покупки импортеров энергоносителей и финиш фискального периода

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривна, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Вероятно, эта «разница» ушла в казну в процессе фискальных платежей, отмечает источник.
Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 26,87/26,91 UAH/USD.
Спустя 15 минут, на 10.25, продолжая рост, безналичная пара доллар-гривна, оказалась на отметке 26,99/27,01 UAH/USD. По словам собеседника, в это время на рынке появился регулятор.
К 10.46 безналичный доллар сохранив рост, оказавшись на это время у цифры 27,00/27,02 UAH/USD.
По состоянию на 11.07 цена безналичного доллара оставалась на уровне 27,00/27,02 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,9800 / 27,0200
евро – 33,8248 / 33,8749
российский рубль – 0,4783 / 0,4796
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2531 / 1,2532
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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