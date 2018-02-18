Платный проезд для авто на иностранных номерах: как это сделано за границей и что может получиться в Украине

Украинским законодателям предложили обложить налогом владельцев автомобилей на иностранной регистрации, причем речь идет о всех — и реальных иностранцах, и тех, кто ездит на «евробляхах». По замыслу главы Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, эти деньги должны улучшить финансирование ремонта дорог, поскольку заложенный в стоимости топлива акциз покрывает только 6,9% расходов на строительство и ремонт дорог. Autonews.ua разбирается в этом предложении.

Что говорит иностранный опыт?

Начнем с того, что существуют, условно говоря, две модели дорожного сбора:

В Молдове берут плату со всех авто на иностранных номерах. То есть, платят и иностранцы, и местные «евробляхеры».

Стоимость «виньетки» в Молдове — 180 евро за полгода, то есть 1 евро в день. Штраф за отсутствие виньетки – от 2272 до 9090 леев (от 3 822 до 15 289 гривен).

В Латвии берут плату только с местных автомобилистов, которые ездят на авто с иностранной регистрацией. То есть, хозяин «евробляхи» условно на немецких номерах, приехавший из Литвы или Польши, платить ничего не будет.

С 1 января 2017 года налог рассчитывается по такой сетке:

1) за одни сутки — 10 евро,

2) за месяц — 250 евро;

3) за полгода — 600 евро;

4) за год — 1000 евро.

Штраф за неуплату — до 400 евро каждый раз, как такую машину ловит полиция.

При этом правительство Латвии оставило своим гражданам легальную возможность платить существенно меньше 1000 евро в год. Местная Дирекция безопасности дорожного движения (CSSD) сообщила, что для этого авто нужно поставить в Латвии на временную регистрацию. «Временная регистрация стоит около 80 евро, а потом платится также налог, около 200 евро, если мы говорим о средней машине. Если это машина класса люкс, джип или с мотором 6.0, то там налог может обойтись и в 700 евро. Тут каждый выбирает для себя – платить налог 1000 евро или делать временную регистрацию. В принципе, намного выгоднее сделать временную регистрацию», — сообщил местным СМИ член правления CSSD Янис Голубев.

Интересно, что латвийцы, испугавшись штрафов, буквально за первые четыре дня заплатили 100 тыс. евро этого налога!

В экспертном сообществе мнения по этому поводу высказываются разные.

«Во-первых, нужно понимать, входит ли в Латвии дорожный акциз в стоимость горючего? У нас-то этот сбор включен. А вообще я считаю, что не нужно изобретать велосипед: у нас есть акциз, который включен в стоимость топлива, запчастей, автошин, который должен идти на содержание дорог. Другой вопрос, что у нас Дорожный фонд возник только с 2018 года, хотя закон существует с 2006 года — куда все эти годы шли эти деньги, почему они не направлялись на дороги? Да и если говорить о том, кто на самом деле разрушает дороги, то легковые автомобили на «евробляхах» аж никак не влияют на качество дорог, а фон дорожный они наполняют без всякого сомнения. А вот как раз грузовики весом с нагрузкой по 45 тонн как раз дороги разрушают. Заметьте, все они ездят на украинских номерах! И это у нас проблема №1, и решения ей пока нет. И тут надо искать решение проблемы, а не как бороться с «евробляхами», — сказал autobews.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

«А я считаю, что латвийский вариант нам подходит больше всего. Это самая честная система. Никаких поблажек и все одинаковые, — считает глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер. — При этом она не касается просто иностранных граждан — только резидентов».

Олег Назаренко в свою очередь напоминает, что его идея состоит в том, чтобы брать налог со всех авто на иностранной регистрации, а те только с тех, которые по факту используются как «евробляхи». «Если сделать адекватную стоимость растаможки, то украинцы пересядут на украинские номера, а на литовских евробляхах будут реально ездить — вы не поверите — только литовцы», — полушутя завершил объяснение своей идеи Олег Назаренко.

Владельцы украинских «еврономеров» говорят, что сами когда-то озвучивали подобную идею в качестве временного варианта, пока не будет решен вопрос с нерастаможенными автомобилями. Взимание платы с иностранных авто, по их словам, должно было пресечь обвинения в том, что «бляхи» ничего не приносят в бюджет.

«На сегодня мы не можем говорить о каком-то платном пользовании дорогами, потому что они у нас полностью отсутствуют — начиная от Киева, заканчивая последним селом на Закарпатье. Да, плату можно брать, и это сделала Молдова и Беларусь, но у них есть конкретная концепция развития и ремонта дорог, постройки автобанов. Мы тоже готовили подобный закон, но его «зафукали», сказав, что это, мол, абсолютная профанация. Проблема в том, что у нас очень непрозрачная система распределения средств, которые предназначены на ремонт дорог. Я общался с руководителями «Укравтодора» и мне пожаловались, что поляк [Славомир Новак], который построил дороги в Польше, он руководит сейчас «Укравтодором». И он не имеет влияния на распределение средств, потому, что каждый губернатор берет себе своего главу облавтодора, и этот глава сам разбазаривает дорожные деньги направо и налево по каким-то тендерам и своим схемам. Соответственно, сколько бы мы сейчас денег не брали с авто на иностранной регистрации, на украинской, за транзитные грузы, толку не будет, пока они не будут прозрачно тратиться», — сказал autonews.ua один из руководителей организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич.

В Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики в свою очередь сообщили autonews.ua, что такую идею у них пока никто не обсуждал — ни в рамках «молдовского» сценария решения вопроса с бляхами, ни отдельно.

Андрей Довгань