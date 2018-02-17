Украинцы совершили карточных операций на 2,1 трлн грн.

Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт увеличилась до 39,3% (на 3,8% с начала 2017 года).

Нацбанк отмечает, что в целом за последние пять лет этот показатель существенно вырос – более чем в три раза (12,4% – по состоянию на 1 января 2013 года).

“Всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2,125 трлн грн (это на 23,0% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом соответственно)”, – сообщили в НБУ.

Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: по 2017 год количество таких операций выросло на 30,2%, а объем – на 46,2% (по сравнению с 2016 годом).

2017 год продемонстрировал такое распределение безналичных операций с использованием платежных карточек: наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети интернет – 38,8%; наибольшее количество – на расчеты в торговой сети – 50,6%.

Количество платежных карточек за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составляла 59,9 млн шт., из них активных – 34,9 млн шт. (рост на 7,6%). Также наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт – на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук ).

В Нацбанке также отметили, что в 2017 году наблюдался также значительный развитие платежной инфраструктуры.

“Количество предприятий торговли и сферы услуг, что предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 27,8 тыс. (на 19,1% по сравнению с 2016 годом) и составила 173,8 тыс. ед.”, – говорят в НБУ.

Сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% и по состоянию на 1 января насчитывала 251,7 тыс. (это на 32,4 тыс. больше, чем на 1 января 2017 года), при этом наблюдается тенденция уменьшения доли банковских (кассовых) терминалов и увеличения доли торговых. Среднее количество банкоматов в течение года почти не менялась.