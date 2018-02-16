Курс Bitcoin пошел в рост

Курс криптовалюты Bitcoin вырос до 10 тысяч долларов за одну монету.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
Согласно этим данным, 16 февраля курс самой популярной криптовалюты Bitcoin достиг отметки 10 069,20 долларов за монету. Стоимость криптовалюты Ethereum составляет $936,98, а Bitcoin Cash – $1 377,57 за монету.
Напомним: 6 февраля курс Bitcoin опустился ниже шести тысяч долларов за монету. По словам инвесторов и аналитиков, продолжающееся падение его стоимости стало “легким отрезвлением от криптовалюты”.
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