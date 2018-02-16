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Французы заинтересовались производством энергии из отходов в Украине

Французы заинтересовались производством энергии из отходов в Украине

Французская компания Suez заинтересовалась проектами по производству энергии из твердых бытовых отходов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Так, представители агентства и компании договорились о разработке проектов и финансовой модели для установки мощностей для генерации энергии из мусора.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, в Украине существует значительный потенциал для установления подобных мощностей.

“Ежегодно на полигоны вывозится 10 млн т мусора, из которых можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год”, – отметил он.

По материалам НВ
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