Французы заинтересовались производством энергии из отходов в Украине

Французская компания Suez заинтересовалась проектами по производству энергии из твердых бытовых отходов в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Так, представители агентства и компании договорились о разработке проектов и финансовой модели для установки мощностей для генерации энергии из мусора.
По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, в Украине существует значительный потенциал для установления подобных мощностей.
“Ежегодно на полигоны вывозится 10 млн т мусора, из которых можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год”, – отметил он.
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