Межбанк: доллар подняли к 26,76 покупки импортеров на фоне роста гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,47 коп., на торгах четверга понизился на 10,50 коп., оказавшись на уровне 26,7598 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,72/26,75, вскоре притормозив рост и немного откатившись к 26,72/26,75 UAH/USD по состоянию на 10.36.

С 11.02 путь доллара наверх возобновился, на указанное время он вырос до 26,75/26,77, а спустя 45 минут оказался на цифре 26,78/26,81 UAH/USD, не покидая ближайшие «окрестности» ее до 12.30. Причина этой стабильности – появление продаж «придерживавших» доллар экспортеров, отмечает источник.

На фоне цифры 26,76/26,78 UAH/USD межбанк около 12.52 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.35 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка поэтапно возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,84/26,88 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 26,84/26,88 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 15 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7598 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,8400 / 26,8800

евро – 33,5419/ 33,5892

российский рубль – 0,4748 / 0,4758

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2487 / 1,2488

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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