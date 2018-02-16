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Нового Chevrolet Niva не будет: американцы остановили разработку в Тольятти

Нового Chevrolet Niva не будет: американцы остановили разработку в Тольятти

Совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского объединения АвтоВАЗ, которое выпускает автомобили Chevrolet Niva в Тольятти, приостановило работы по проекту создания нового поколения автомобиля.

По запросу одного из акционеров компания GM-АвтоВАЗ обновило бизнес-план, сообщают российские СМИ. Окончательное соглашение по поддержке проекта акционерами пока не достигнуто.

СП представило концепт Chevrolet Niva второго поколения на выставке в Москве в 2014 г. Тогда планировалось, что выпуск нового поколения Chevrolet Niva начнется в 2015 г., но затем этот срок несколько раз переносился.

В середине 2017 г. стало известно, что государственный Сбербанк России может выступить гарантом в рамках финансирования проекта по запуску на заводе GM-АвтоВАЗ производства внедорожника Chevrolet Niva второго поколения. СП ранее обращалось за предоставлением госгарантий под проект, но банк пока не принял решения об участии в проекте.

Власти Самарской обл. в 2017 г. оценивали инвестиции в проект создания нового поколения Chevrolet Niva в 21,57 млрд руб., в том числе господдержка ожидалась на уровне в 10 млрд руб. Продажи новых Chevrolet Niva, которые СП собирает с 2002 г., по итогам 2017 г. выросли по сравнению с 2016 г. на 4,5%, до 31,2 тыс. шт.

По материалам autonews.ua
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