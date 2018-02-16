Дрон с жестким крылом EagleRay способен летать и плавать под водой

Инженеры Университета Северной Каролины разработали дрон-амфибию с жестким крылом, который способен летать, нырять в воду и проводить подводные исследования.

В отличие от своих коллег, EagleRay XAV не просто умеет садиться на поверхность, чтобы заряжаться энергией солнца или проводить подводную съемку. Он больше напоминает британское изобретение AquaMav, но, в отличие от него, не складывает крылья перед нырком, а держит их широко расставленными. Их размах, кстати, составляет 150 см, а в длину дрон — 140 см. Пропеллер на носу позволяет аппарату с легкостью двигаться как в воздухе, так и в воде.

Подобная многогранность дает ряд преимуществ. По словам разработчиков, EagleRay способен увеличить срок жизни батареи, опускаясь на воду, или изучать подводную фауну как сверху, так и в естественной среде обитания. Он способен проводить наблюдения, на которые не способны обычные воздушные дроны, и перелетать на большие расстояния, недоступные для водных аппаратов.

«EagleRay может активно использовать подводные сенсоры, перемещаясь с одного места на другое, — говорит один из разработчиков, Уильям Стюарт. — Например, сонары работают только под водой. Если вы ищете что-то с помощью сонара, EagleRay может прилететь на место, опуститься под воду, получить данные сонара и перелететь в новую точку. Обычно самолетам для этого требуется сбрасывать гидроакустические буи».

Сейчас инженеры думают над тем, как уменьшить или увеличить размеры дрона, а также разработать контроллер, который позволял бы оператору легко управлять аппаратом как в воздухе, так и в воде, пишет New Atlas.