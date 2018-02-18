Как получить криптонаследство

После смерти криптоинвестора все его биткойны и альткойны попадают в серую зону. Без кодовых ключей, логинов и паролей наследники не cмогут получить доступ к сбережениям. Пока большинство компаний, управляющих криптокошельками, не реагируют на эту проблему, а формальные завещания не предусматривают передачу криптовалюты по наследству. Кое-какие варианты получить криптонаследство, впрочем, имеются.
Децентрализация и отсутствие регулирования сделали криптовалюты популярными, но именно эти два свойства не позволяют передавать криптосбережения по наследству в случае внезапной смерти владельца. Если человек не оставил при жизни детальных инструкций с логинами, паролями и ключами доступа, получить его криптонакопления наследники не смогут.
Bloomberg приводит в пример случай американца Майкла Муди. Его сын Мэттью Муди 5 лет назад погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Отец Мэттью знал, что тот занимался майнингом биткойнов, но получить к ним доступ он не мог. По словам Муди, его сын начал заниматься майнингом еще в то время, когда биткойн не пользовался большой популярностью. За несколько лет криптовалюта значительно выросла в цене, но снять ее и даже узнать, сколько заработал сын, Муди не может. Ведущий аналитик CoinDesk Нолан Бауэрле поясняет, что в этом случае действительно ничего нельзя сделать: «Монеты так и останутся невостребованными».
Проблема также касается токенов, приобретенных в процессе ICO. Однако некоторые виды токенов в США приравнивают к ценным бумагам. Лишь в этом случае «монеты» можно упомянуть в завещании и передать по наследству.
Некоторые компании и целые государства пытаются помочь криптоинвесторам. Так, сервис CoinBase предлагает перевести на криптокошелек заявителя криптосбережения его родственников после предъявления свидетельства о смерти и завещания. Однако пользователям сервиса приходится при жизни передавать право на владение ключами доступа представителям CoinBase. Большинство криптоэнтузиастов считают такой формат недопустимым, так как он противоречит самой идее биткойна и децентрализации.
Свой вариант криптонаследования предлагает декрет о цифровой экономике, подписанный президентом Белоруси Александром Лукашенко в январе. Он предусматривает завещание токенов. Физические лица имеют право юридически оформлять наследство, в состав которого входят криптосбережения. Однако, как будет действовать этот закон на практике, пока неясно.
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