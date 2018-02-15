Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 451 0

В Украине появится единый билет для путешествий, который будет работать на блокчейне

В Украине появится единый билет для путешествий, который будет работать на блокчейне

В 2018 году украинцы смогут воспользоваться единым приложением, которое предлагает билеты для путешествий автобусом, поездом и самолетом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает “Громадське”.

До конца 2018 года Министерство инфраструктуры планирует запустить сквозной билет на автобус, железную дорогу и авиасообщение.

Читайте также: В Украине хотят создать ассоциации профучастников рынка блокчейн

“Наша конечная цель – чтобы вы на своем телефоне могли открыть приложение, которое определит вашу геолокацию, и ввести точку назначения, например, Киев или Вена. И программа показала вам маршруты несколькими транспортами”, – пояснил Омелян.

Для запуска приложения сначала министерство создаст единый реестр автобусных перевозчиков, к которому смогут присоединяться различные компании.

Министерство планирует исключить махинации с помощью технологии блокчейн.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018