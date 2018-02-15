В Украине появится единый билет для путешествий, который будет работать на блокчейне

В 2018 году украинцы смогут воспользоваться единым приложением, которое предлагает билеты для путешествий автобусом, поездом и самолетом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает “Громадське”.

До конца 2018 года Министерство инфраструктуры планирует запустить сквозной билет на автобус, железную дорогу и авиасообщение.

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“Наша конечная цель – чтобы вы на своем телефоне могли открыть приложение, которое определит вашу геолокацию, и ввести точку назначения, например, Киев или Вена. И программа показала вам маршруты несколькими транспортами”, – пояснил Омелян.

Для запуска приложения сначала министерство создаст единый реестр автобусных перевозчиков, к которому смогут присоединяться различные компании.

Министерство планирует исключить махинации с помощью технологии блокчейн.