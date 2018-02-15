Стал известен самый прибыльный поезд в Украине за 2017 год

В 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев – Москва, а самым убыточным – №70/69 Мариуполь – Львов. Об этом говорится в ответе “Укрзализныци” на запрос корреспондента LB.ua.
Пять самых прибыльных поездов 2017 года:
№5/6 Киев – Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли
№23/24 Одесса – Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли
№105/106 Киев – Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли
№91/92 Киев – Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли
№53/54 Киев – Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли
Были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий – Москва, Львов – Москва, Ковель – Москва, Харьков – Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев – Ивано-Франковск, №11/12 Львов – Одесса.
Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.
Пять самых убыточных поездов:
№70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн
№686/685 Измаил – Одесса – 9 вагонов, 65% заселенности, убыток – 97,4 млн грн
№ 357/358 Киев – Рахов – 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток – 90,4 млн грн
№134/133 Киев – Лисичанск – 16 вагонов, 94% заселенности, убыток – 80,7 млн грн
№608/607 Черновцы – Львов – 10 вагонов, 83% заселенности, убыток – 27,3 млн грн
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