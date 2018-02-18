Украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика

Украинцы смогут выбирать перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин.

“В Украине существует несколько видов автобусных перевозок — городские, пригородные, межгородские, внутренние областные и межобластные. На межобластном сообщении появится свободная конкуренция, благодаря внедрению заявочного принципа получения разрешений на автобусные маршруты. Это значит, что на маршруте сможет работать несколько перевозчиков. К примеру, если на маршрут Киев — Одесса подается два перевозчика, то два перевозчика и будут ездить. Это даст право выбора для пассажира и адекватную цену”, — рассказал он.

Как уточнил Сасин, для всех остальных перевозок министерство ужесточило условия конкурсного отбора, поменяв “бальную систему” соответствия.

“Раньше перевозчик получал балы за количество работающих у него сотрудников и количество машин. Теперь же основными критериями станет экологичность, качество и доступность для лиц с ограниченными возможностями. Зачисление балов по таким критериям даст стимул перевозчику обновлять свой подвижной состав”, — отметил он.

Начальник профильного департамента Мининфраструктуры добавил, что в измененном конкурсном отборе также предусмотрены балы за низкопольные автобусы, что должно стимулировать перевозчиков заменять маршрутки на качественные автобусы.