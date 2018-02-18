Украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика

Украинцы смогут выбирать перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин.
“В Украине существует несколько видов автобусных перевозок — городские, пригородные, межгородские, внутренние областные и межобластные. На межобластном сообщении появится свободная конкуренция, благодаря внедрению заявочного принципа получения разрешений на автобусные маршруты. Это значит, что на маршруте сможет работать несколько перевозчиков. К примеру, если на маршрут Киев — Одесса подается два перевозчика, то два перевозчика и будут ездить. Это даст право выбора для пассажира и адекватную цену”, — рассказал он.
Как уточнил Сасин, для всех остальных перевозок министерство ужесточило условия конкурсного отбора, поменяв “бальную систему” соответствия.
“Раньше перевозчик получал балы за количество работающих у него сотрудников и количество машин. Теперь же основными критериями станет экологичность, качество и доступность для лиц с ограниченными возможностями. Зачисление балов по таким критериям даст стимул перевозчику обновлять свой подвижной состав”, — отметил он.
Начальник профильного департамента Мининфраструктуры добавил, что в измененном конкурсном отборе также предусмотрены балы за низкопольные автобусы, что должно стимулировать перевозчиков заменять маршрутки на качественные автобусы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы рассказали, за что любят свою работу (инфографика)Вчера, 11:00 - 1112 9
Какие авто предпочитают автолюбители ГерманииВчера, 00:00 - 16645 5
Куда больше всего ездят украинцы: от Польши до ПиткэрнаПозавчера, 16:00 - 1910 5
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 2659 4
В ГФС оценили результаты работы "отмененной" налоговой милиции25.10.2017, 12:10 - 1138 3
Где собирают самые надежные автомобили - рейтингВчера, 12:00 - 4398 1
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 2659 4
Графеновый фильтр в один шаг очистил воду из Сиднейской бухтыВчера, 04:00 - 2534
Windows 10 получит режим максимальной производительностиВчера, 03:00 - 1186
Украинцы рассказали, за что любят свою работу (инфографика)Вчера, 11:00 - 1112 9
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговВчера, 15:10 - 228
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипеПозавчера, 15:10 - 1158
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 823
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1295 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1461
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)Обговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок