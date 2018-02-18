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Украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика

Украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика

Украинцы смогут выбирать перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин.

“В Украине существует несколько видов автобусных перевозок — городские, пригородные, межгородские, внутренние областные и межобластные. На межобластном сообщении появится свободная конкуренция, благодаря внедрению заявочного принципа получения разрешений на автобусные маршруты. Это значит, что на маршруте сможет работать несколько перевозчиков. К примеру, если на маршрут Киев — Одесса подается два перевозчика, то два перевозчика и будут ездить. Это даст право выбора для пассажира и адекватную цену”, — рассказал он.

Как уточнил Сасин, для всех остальных перевозок министерство ужесточило условия конкурсного отбора, поменяв “бальную систему” соответствия.

“Раньше перевозчик получал балы за количество работающих у него сотрудников и количество машин. Теперь же основными критериями станет экологичность, качество и доступность для лиц с ограниченными возможностями. Зачисление балов по таким критериям даст стимул перевозчику обновлять свой подвижной состав”, — отметил он.

Начальник профильного департамента Мининфраструктуры добавил, что в измененном конкурсном отборе также предусмотрены балы за низкопольные автобусы, что должно стимулировать перевозчиков заменять маршрутки на качественные автобусы.

По материалам УНН
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