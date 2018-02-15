По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” 52,546 млн и 63,015 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 52). Максимальный курс продажи доллара 27,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,00-27,01 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 106,556 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,7000 – 11 000
26,9000 – 385 000
26,9400 – 3 500
26,9500 – 134 000
26,9500 – 4 000
26,9500 – 5 000
26,9500 – 1 600
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.0069
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9285
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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