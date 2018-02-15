По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” 52,546 млн и 63,015 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 52). Максимальный курс продажи доллара 27,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,00-27,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 106,556 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,9500 – 200 00027,0600 – 120 00027,0000 – 1 50026,9700 – 30 00026,9600 – 15 00526,9600 – 10 00026,9600 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7000 – 11 000

26,9000 – 385 000

26,9400 – 3 500

26,9500 – 134 000

26,9500 – 4 000

26,9500 – 5 000

26,9500 – 1 600





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.0069

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.9285

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.