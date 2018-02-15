Межбанк: доллар поднялся к 26,73 из-за роста гривневой ликвидности

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривна, как стало известно об очередной смене тренда на рынке гривневого ресурса. Об этом свидетельствуют выросшие с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 10.06 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар несколько вырос в цене, составив 26,72/26,75 UAH/USD.

Спустя 20 минут, на 10.37, остановив снижение, безналичная пара доллар-гривна, оказалась на отметке 26,72/26,74 UAH/USD.

К 11.04 безналичный доллар возобновил рост, оказавшись на это время у цифры 26,75/26,77 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,7300 / 26,7600

евро – 33,3911 / 33,4134

российский рубль – 0,4717 / 0,4724

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2488 / 1,2499

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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