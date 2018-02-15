Укрнафта увеличит внутренние инвестиции в пять раз - Роллинс

ПАО “Укрнафта” в 2018 году планирует увеличение внутренних инвестиций с 614 миллионов гривен до 3,1 миллиарда гривен.

Об этом заявил Председатель Правления компании Марк Роллинс на ежегодной пресс-конференции в Киеве, передает НефтеРынок.

По словам Роллинса, окончательный уровень инвестиций будет во многом зависеть от рыночной конъюнктуры цены на нефть, исправления механизма реализации ресурса через аукционы, а также продления действий 27 спецразрешений, на которые приходится 50% добычи.

Также Роллинс подчеркнул, что “Укрнафта” имеет потенциал увеличить вдвое добычу нефти и газа в течение следующих 4 лет до 2 млн т нефти и 2 млрд куб.м газа при условии надлежащего уровня инвестиций.

К приоритетным направлениям работы на 2018 год в компании относят совершенствование управленческих практик и бизнес-процессов, ІТ-инфраструктуры и внедрения единой ERP системы (IT-Enterprise – ред.).