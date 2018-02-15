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Google Chrome начал блокировать навязчивую рекламу

Google Chrome начал блокировать навязчивую рекламу

Компания Google с четверга, 15 февраля, официально начала блокировать рекламу, которая не соответствует правилам, в собственном браузере Chrome.

Компания заявляла о планах включить в браузер Chrome инструменты для блокировки рекламы еще в апреле 2017 года.

Отмечается, что теперь Chrome будет блокировать те типы рекламы, которые были сочтены разработчиками компании неприемлемыми.

Поясняется также, что в прошлом году организация “Коалиция за лучшую рекламу” создала и опубликовала собственный список стандартов для онлайн-рекламы. Согласно списку, неприемлемой считается реклама во всплывающих окнах, реклама, которая занимает более 30% экрана, рекламные ролики с обратным отсчетом, а также видеореклама с автоматически включающимся звуком.

После того, как Google рассказал о планах блокировать рекламу, 42% рекламодателей (в том числе Forbes, Los Angeles Times и Chicago Tribune) внесли исправления в публикуемую ими рекламу.

По материалам Прайм
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