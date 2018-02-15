Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)

На украинской таможне в 2017 году было оформлено 80,5 тыс. новых автомобилей, что на 27% больше, чем в 2016-м, и 72,9 тыс. подержанных иномарок, а это в свою очередь в три раза больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовала Государственная фискальная служба. Аналитики «Слова и Дела» решили подсчитать, сколько средств не поступило в госбюджет от нерастаможенных автомобилей в 2017 году и что можно было бы приобрести на эти деньги.
По полной таможенной ставке было ввезено только 3,4 тыс. старых иномарок, а по льготному акцизу в Украину попало 69,5 тыс. подержанных авто. Сумма уплаченных налогов в госбюджет от растаможки новых авто составила 15.8 млрд грн, а от старых иномарок – лишь 5,5 млрд грн. Общая сумма пошлины составила 21,3 млрд грн.
Средняя сумма поступлений в госбюджет от растаможки одной новой иномарки составляет 196,3 тыс. грн, а от подержанной – 75,4 тыс. грн. По официальным данным ГФС, в январе 2018 года в Украине насчитывалось более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением срока пребывания.
Если количество так называемых «евроблях» с нарушением срока пребывания (246,4 тыс.) умножить на среднюю сумму поступлений от одной подержанной машины (75,446 грн), то получается кругленькая сумма в 18,5 млрд грн. Именно столько не дополучил госбюджет Украины от ввоза нерастаможенных иномарок в 2017 году.
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