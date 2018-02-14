Межбанк: доллар упал к 26,65 из-за фискального периода и продаж агроэкспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 14,09 коп., на торгах среды укрепился на 4,47 коп., оказавшись на уровне 26,6548 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,65/26,68, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,63/26,67 UAH/USD по состоянию на 10.21.
К 10.53 доллар несколько приостановил снижение, консолидировавшись на отметке 26,63/26,65, а спустя 18 минут оказался на цифре 26,62/26,65 UAH/USD, не покидая ее до 11.30.
По словам источника, это связано с тем, что регулятор инициировал выкуп долларовых излишков по запросу наилучшего курса, по цене 26,64 UAH/USD, превышающей рыночный курс.
После интервенций НБУ 11.50 безналичный доллар подскочил до 26,65/26,68, а около 12.40 его цена консолидировалась на цифре 26,66/26,69 UAH/USD. На фоне этого уровня межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.30 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,67/26,71 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 26,67/26,71 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 14 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6548 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,6700 / 26,7100
евро – 32,8547 / 32,9040
российский рубль – 0,4624 / 0,4634
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2368 / 1,2369
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3030 76
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3609 44
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 1256 6
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 1736 5
Гройсман объявил "наступление" на международные рынкиВчера, 14:15 - 999 4
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 4035 3
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3609 44
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3030 76
Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУВчера, 17:00 - 1832
Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)Вчера, 08:00 - 1742
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьПозавчера, 15:10 - 635 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 958
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1310 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1229
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3465 7
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Правекс-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Вам потрібні термінові гроші? Ми можемо допомогти!Залучення коштів