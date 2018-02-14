Межбанк: доллар упал к 26,65 из-за фискального периода и продаж агроэкспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 14,09 коп., на торгах среды укрепился на 4,47 коп., оказавшись на уровне 26,6548 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,65/26,68, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,63/26,67 UAH/USD по состоянию на 10.21.

К 10.53 доллар несколько приостановил снижение, консолидировавшись на отметке 26,63/26,65, а спустя 18 минут оказался на цифре 26,62/26,65 UAH/USD, не покидая ее до 11.30.

По словам источника, это связано с тем, что регулятор инициировал выкуп долларовых излишков по запросу наилучшего курса, по цене 26,64 UAH/USD, превышающей рыночный курс.

После интервенций НБУ 11.50 безналичный доллар подскочил до 26,65/26,68, а около 12.40 его цена консолидировалась на цифре 26,66/26,69 UAH/USD. На фоне этого уровня межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.30 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,67/26,71 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 26,67/26,71 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 14 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6548 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,6700 / 26,7100

евро – 32,8547 / 32,9040

российский рубль – 0,4624 / 0,4634

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2368 / 1,2369

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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