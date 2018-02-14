Western Union тестирует транзакции с Ripple

Одна из крупнейших платежных систем Western Union подтвердила, что начала сотрудничество с криптовалютой Ripple.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Раджа Агравала.

Агравал подтвердил слухи, что компания оценивает технологию блокчейн и тестирует различные совместные решения с Ripple.

Напомним, ранее одна из криптовалют сети Ripple – XRP может претендовать на звание самого большого разочарования для инвесторов.

В январе ее стоимость рекордно выросла – почти до 3,8 доллара США, затем ее курс начал падать. На 4 февраля XPR стоила 0,86 доллара (минус 80 процентов от исторического максимума).

CoinDesk также отмечает, что курс Ripple в январе рос в том числе на слухах о добавлении актива на платформу Coinbase. Площадка, однако, пока так и не включила XRP в торги.