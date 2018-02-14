Польская авиакомпания LOT заходит в аэропорт Запорожья

Польская авиакомпания LOT с 2 июля 2018 года начинает выполнять рейсы из Варшавы в Запорожье.
Об этом сообщает ЦТС.
Это уже шестой украинский аэропорт, куда будет выполнять полеты польский перевозчик.
Рейсы будут выполняться шесть раз в неделю, кроме четверга.
Полеты по понедельникам, пятницам и воскресеньям будут осуществляться в обеденное время. Вылет из Варшавы в 11:00, посадка в Запорожье в 14:00, обратный вылет в 14:40, возвращение в Варшаву в 15:55.
Рейсы по вторникам, средам и субботам будут вечерними. Из Варшавы самолеты авиакомпании будут вылетать в 14:20, посадка в Запорожье в 17:20. В обратном направлении они будут стартовать в 18:00, время возвращения в Варшаву – 19:15.
Стоимость перелета в одну сторону начинается от 1969 грн. Билеты уже доступны в продаже. Маршрут будет обслуживаться самолетами Embraer 170 (70 кресел) и Embraer 175 (82 кресла).
Согласно информации, предоставленной польским авиаперевозчиком, в LOT надеются, что пассажиры из Запорожья воспользуются аэропортом Варшавы как хабом – для пересадки на рейсы в Западную Европу и Северную Америку.
Сейчас LOT летает в пять украинских аэропортов: Киев-Борисполь, Киев-Жуляны, Львов, Одесса и Харьков. В эти города авиакомпания выполняет полеты из своего хаба – Варшавского аэропорта имени Шопена.
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