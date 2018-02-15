Александр Сандул: какие изменения в работе ФГВФЛ могут мотивировать украинцев нести деньги в банки?

Порой бездействие руководства ФГВФЛ и текущее отношение к вкладчикам со стороны должностных лиц Фонда подрывает доверие многих украинцев к банковской системе и государственным институтам власти.

Не успели утихнуть разговоры вокруг истории с пострадавшими клиентами банка «Михайловский», как возникло очередное выяснение отношений между ФГВФЛ и вкладчиками небольшого банка «Богуслав».

Уже идет четвертый месяц, как физические лица – клиенты ликвидируемого банка «Богуслав» не могут получить гарантированные выплаты по своим карточным счетам. При этом ни ФГВФЛ, ни его представители в банке «Богуслав» не удосуживаются пояснить столь длинную задержку с выплатами.

Если ранее Фонд хоть как-то коммуницировал с общественностью посредством собственного веб сайта и сайтов ликвидируемых им банков, то в случае с банком «Богуслав» представители Фонда уже более не заботятся о каком-либо информировании клиентов банка. Между тем истекли все возможные разумные сроки по проведению необработанных платежей и проверке противоправных действий с карточными счетами, которые могли бы стать причиной задержки выплат.

Если даже эти проверки все еще ведутся, то по непонятной причине они не прекращаются по отношению ко всем держателям карточных счетов банка «Богуслав», что является довольно странным и как минимум требует публичных комментариев от Фонда.

Автор этой статьи не раз сталкивался с аналогичными действиями ФГВФЛ и в других банках, что позволяет утверждать скорее об устойчивости тренда, нежели об исключении из правил.

Одной из причин такого поведения представителей Фонда является отсутствие эффективного контроля за их деятельностью.

На неоднократные жалобы в НБУ, регулятор сухо парировал отсутствием какого-либо влияния на Фонд, ведь по закону ФГВФЛ не является объектом регулирования ни центробанка, ни других органов власти.

При этом Фонд не раз уходил от ответственности за затягивание выплат, становясь еще более непредсказуемым для вкладчиков.

Отмечу, что Законом о системе гарантирования вкладов физических лиц расплывчато предусмотрена подотчетность Фонда Верховной Раде, Кабмину и НБУ. Хотя такая подотчетность, согласно формулировке закона, сводится к делегированию и отзыву из административного совета Фонда представителей названных государственных институтов.

Кроме того, в обязанность Фонда входит ежегодная подача аудиторского отчета и заключения ВР, Кабмину и НБУ. Таким образом, косвенно ответственность за попирание законодательства уполномоченными лицами ФГВФЛ несут центральные органы власти.

Учитывая неизменность руководства Фонда на протяжении последних лет (а именно административный совет ФГВФЛ уполномочен назначать и увольнять директора-распорядителя Фонда), можно сделать вывод, что чиновники из центральных органов власти довольны его работой.

Но как это исправить? Ответ прост — изменение стандартов работы Фонда.

Для назначения нового руководства Фонда необходим перезапуск его административного совета путем делегирования в него новых представителей со стороны ВР, Кабмина и НБУ.

Для возвращения доверия вкладчиков Фонду необходимо пересмотреть свою политику по связям с общественностью. Чем больше публичности будет в действиях Фонда, тем меньше искушения будет у его представителей совершать противоправные действия.

Агрегированную информацию о выплатах гарантированных сумм клиентам неплатежеспособных банков необходимо публиковать в легко читаемых реестрах на сайте Фонда, а все действия Фонда по подготовке к выплатам должны регулярно коммуницироваться в новостной ленте.

На сайте Фонда в разрезе каждого банка важно создать раздел, посвященный вопросам и ответам вкладчиков.

При этом коммуникации со стороны Фонда в этом разделе не должны сводиться к сухому цитированию законодательства, а вестись на простом человеческом языке по аналогии с банковскими веб форумами с участием официальных представителей банков.

Следующим шагом по реформированию стандартов работы Фонда должно стать ускорение сроков выплат гарантированных сумм.

Например, в соседней России большинство выплат начинаются в течение двух недель с даты отнесения банка к категории неплатежеспособных, а в США выведение многих банков с рынка осуществляется без каких-либо прерываний доступа физических лиц к их средствам.

Организация эффективной работы Фонда должна сократить срок начала выплат в Украине до одной недели с даты признания банка неплатежеспособным. При этом все проверки застрахованных счетов без исключения необходимо завершать в течение одной недели.

Внедрение таких стандартов в работе Фонда, наверняка, будет стимулировать растущее количество украинцев переводить свои сбережения из матрацев на банковские счета, что в свою очередь поможет снизить стоимость кредитных ресурсов и ускорить экономический рост.

Александр Сандул, финансовый аналитик.