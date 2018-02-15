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Western Union за 2017 г получила убыток в $557 млн против прибыли годом ранее

Western Union за 2017 г получила убыток в $557 млн против прибыли годом ранее

Чистый убыток американской компании Western Union Company, предоставляющей платежные услуги по всему миру, по итогам 2017 года составил 557,1 миллиона долларов, тогда как годом ранее была получена прибыль в 253,2 миллиона долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 1,19 доллара против прибыли в 0,51 доллара по итогам 2016 года. Выручка в годовом выражении поднялась на 2%, до 5,524 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала убыток в 1,12 миллиарда долларов, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 2,44 доллара против убытка в 0,73 доллара ранее. Квартальная выручка Western Union выросла на 5%, до 1,438 миллиарда долларов.

Результаты за год и квартал учитывают выплату в 828 миллионов долларов, связанную с принятием в США налоговой реформы в конце 2017 года, при этом дополнительные перерасчеты могут быть записаны и в 2018 году. Негативный эффект от курсовых разниц был оценен в 61 миллион долларов.

По итогам 2018 года компания ожидает прибыль за акцию в размере 1,78-1,9 доллара, а также рост выручки и минимальный негативный эффект от курсовых колебаний по сравнению с предыдущим годом.

По материалам Прайм
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